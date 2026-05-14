Сафонов: вдвойне приятно, что именно победой над «Лансом» мы оформили чемпионство в Лиге 1

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился эмоциями от выигрыша Лиги 1 после победы во встрече 29-го тура соревнования с «Лансом» со счётом 2:0.
«Вчера был мощный вечер. Матч с ближайшим конкурентом, где было много борьбы, моментов и эмоций.
Итог: победа, «сухой» матч и статуэтка игрока матча.
Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство в Лиге 1. Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше.
Но сезон для нас ещё не закончен. Впереди дерби с ФК «Париж», а затем подготовка и сам финал Лиги чемпионов. Сегодня порадуемся этому успеху, а уже завтра — полный фокус на оставшиеся матчи», — написал Сафонов в телеграм-канале.
Как Сафонов стал героем ФИФА: