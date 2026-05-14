Мбаппе и других игроков «Реала» освистали болельщики перед встречей с «Овьедо»

Комментарии

Нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе и других футболистов «сливочных» освистали болельщики на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде перед матчем 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо». Об этом сообщают аккаунты El Chiringuito и The Touchline на страницах в социальной сети X.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'    

Мбаппе начал встречу с «Овьедо» на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Всё о скандале Мбаппе и «Реала». Миллионы подписей за уход, раскол в раздевалке и драки
