Мбаппе и других игроков «Реала» освистали болельщики перед встречей с «Овьедо»

Нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе и других футболистов «сливочных» освистали болельщики на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде перед матчем 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо». Об этом сообщают аккаунты El Chiringuito и The Touchline на страницах в социальной сети X.

Мбаппе начал встречу с «Овьедо» на скамейке запасных.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.