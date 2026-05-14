Килиан Мбаппе прокомментировал попадание в состав сборной Франции на ЧМ-2026

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о включении в состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

«Чемпионат мира, часть 3. Я невероятно горжусь тем, что могу снова представлять свою страну на самом крупном соревновании. Мы постараемся оправдать ваши ожидания», — говорится в сообщении Мбаппе в соцсети.

Сегодня, 14 мая, тренерский штаб сборной Франции официально объявил состав команды для предстоящего турнира. В рамках чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Франции сыграет в одной группе с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.