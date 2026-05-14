Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе прокомментировал попадание в состав сборной Франции на ЧМ-2026

Килиан Мбаппе прокомментировал попадание в состав сборной Франции на ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о включении в состав национальной команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

«Чемпионат мира, часть 3. Я невероятно горжусь тем, что могу снова представлять свою страну на самом крупном соревновании. Мы постараемся оправдать ваши ожидания», — говорится в сообщении Мбаппе в соцсети.

Сегодня, 14 мая, тренерский штаб сборной Франции официально объявил состав команды для предстоящего турнира. В рамках чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Франции сыграет в одной группе с командами Сенегала, Ирака и Норвегии.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах — США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Всё о скандале Мбаппе и «Реала». Миллионы подписей за уход, раскол в раздевалке и драки
Всё о скандале Мбаппе и «Реала». Миллионы подписей за уход, раскол в раздевалке и драки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android