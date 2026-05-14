«Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграли вничью в Ла Лиге, Захарян не вышел на поле

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра выступил Мигель Сесма Эспиноса. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Хон Мартин. Защитник гостей отличился в середине первого тайма на 28-й минуте. Во втором тайме на 66-й минуте нападающий каталонцев Кристиан Стуани сравнял счёт. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян был включён в заявку своей команды, однако на поле не появился.

После 36 встреч чемпионата Испании «Жирона» набрала 40 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 45 очков.