Жирона — Реал Сосьедад, результат матча 14 мая 2026, счет 1:1, 36-й тур Примеры 2025/2026

«Реал Сосьедад» и «Жирона» сыграли вничью в Ла Лиге, Захарян не вышел на поле
Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Жирона» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. В качестве главного арбитра выступил Мигель Сесма Эспиноса. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончен
1 : 1
0:1 Мартин – 28'     1:1 Стуани – 66'    

Первый гол в матче забил Хон Мартин. Защитник гостей отличился в середине первого тайма на 28-й минуте. Во втором тайме на 66-й минуте нападающий каталонцев Кристиан Стуани сравнял счёт. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян был включён в заявку своей команды, однако на поле не появился.

После 36 встреч чемпионата Испании «Жирона» набрала 40 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» располагается на восьмой строчке. У команды в активе 45 очков.

