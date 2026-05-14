Билеты на матч КР «Спартак» — «Краснодар» снова в продаже. Ранее она была приостановлена

Билеты на матч Суперфинала Фонбет Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» (24 мая) снова в продаже. Об этом информирует пресс-служба соревнования в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что реализация билетов на игру временно приостановлена, поскольку в связи с рекордным спросом система столкнулась с пиковой нагрузкой, так как количество запросов в секунду значительно превысило обычные показатели. Подчёркивалось, что технические специалисты оперативно устраняют возникшие сложности.

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

