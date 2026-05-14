УЕФА оштрафовал «Атлетико» на € 15 тыс. за инцидент с туалетной бумагой в матче ЛЧ

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА наложил штраф на мадридский «Атлетико» в размере € 15 тыс. из-за инцидента, произошедшего во время первого матча полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Арсеналом» (1:1).

На трибунах стадиона «Метрополитано» болельщики «Атлетико» бросали на поле различные предметы, среди которых оказалась туалетная бумага. УЕФА обратил внимание на этот эпизод, который был охарактеризован как «приветствие» для гостей из Лондона. Дисциплинарный комитет посчитал такие действия опасными, так как они могли представлять угрозу безопасности игроков и судей.

Штраф был вынесен на основании отчёта Контрольно-этического и дисциплинарного органа, в котором были зафиксированы нарушения правил конкуренции.

Мадридский клуб уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу» и выбыл из турнира.