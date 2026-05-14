Дидье Дешам объяснил попадание 35-летнего Канте в заявку сборной Франции на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил включение 35-летнего опорного полузащитника «Фенербахче» Н'Голо Канте в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Спортивный аспект никуда не делся. В Саудовской Аравии он продолжал показывать хорошие результаты, и это по-прежнему так в Турции благодаря его опыту. Он просыпается с улыбкой и в обед, и вечером… Он сияет. Он всё время в порядке», – приводит слова Дешама RMC Sport.

В нынешнем сезоне Н'Голо Канте провёл 27 матчей за «Фенербахче» и саудовский «Аль-Иттихад», в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.