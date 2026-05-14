Дешам не стал исключать, что может возглавить сборную Италии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос итальянского журналиста о потенциальном назначении в «Скуадра адзурра». Ранее 57-летний специалист объявил, что покинет «трёхцветных» после чемпионата мира 2026 года.

«Я скоро стану свободен, это всем известно. Ничего не исключаю. Сейчас это не входит в мои планы. Посмотрим, что будет позже», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Французский специалист возглавляет национальную команду с лета 2012 года. Под его руководством «трёхцветные» выиграли чемпионат мира в 2018 году, а также дошли до финала мирового первенства в 2022 году, где уступили Аргентине.

