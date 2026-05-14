Тренер «Лацио» Сарри может сменить Палладино в «Аталанте» — Скира

Руководство «Аталанты» видит 67-летнего тренера «Лацио» Маурицио Сарри основным кандидатом на пост главного тренера в случае увольнения Раффаэле Палладино, возглавляющего команду в данный момент. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети.

Согласно сообщениям СМИ, отношения Сарри с руководством «Лацио» достигли критической точки, что может привести к уходу итальянского тренера из клуба по окончании сезона. Сарри возглавил «Лацио» летом 2025 года и за этот период провёл 41 матч, одержав 16 побед, 13 раз сыграв вничью и потерпев 12 поражений. Руководство римского клуба выражает недовольство работой Сарри, так как команда упустила шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

Контракт Сарри с «Лацио» действует до лета 2027 года, однако существует вероятность, что он может покинуть свой пост раньше запланированного срока.