Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Охрана на матче «Реала» забрала у фаната баннер с надписью «Флорентино, виновен»

Охранники на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» забрали баннер у болельщика на трибунах с надписью «Флорентино, виновен». Это произошло во время матча 36-го тура чемпионата Испании между «сливочными» и «Овьедо».

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
1 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'    

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес присутствует на игре. Ранее СМИ сообщали, что глава «Реала» повздорил с другими фанатами на трибунах.

До начала встречи болельщики «сливочных» освистали футболистов мадридской команды, в частности нападающего Килиана Мбаппе.

В предыдущем туре чемпионата Испании «Реал» уступил «Барселоне» со счётом 0:2, что позволило ей выиграть соревнование.

