Охрана на матче «Реала» забрала у фаната баннер с надписью «Флорентино, виновен»

Охранники на домашнем стадионе мадридского «Реала» «Сантьяго Бернабеу» забрали баннер у болельщика на трибунах с надписью «Флорентино, виновен». Это произошло во время матча 36-го тура чемпионата Испании между «сливочными» и «Овьедо».

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес присутствует на игре. Ранее СМИ сообщали, что глава «Реала» повздорил с другими фанатами на трибунах.

До начала встречи болельщики «сливочных» освистали футболистов мадридской команды, в частности нападающего Килиана Мбаппе.

В предыдущем туре чемпионата Испании «Реал» уступил «Барселоне» со счётом 0:2, что позволило ей выиграть соревнование.

