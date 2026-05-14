Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы ждали от него большего». Тренер «Зенита» — о Дуране

«Мы ждали от него большего». Тренер «Зенита» — о Дуране
Комментарии

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о выступлении нападающего команды Джона Дурана. Колумбиец играл за сине-бело-голубых на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

— Была статистика, что в одном из матчей Дуран пробежал меньше Латышонка.
— Мы уже говорили на эту тему. Там была немного другая специфика. Он тогда сыграл только тайм, поэтому немного по-другому нужно считать.

— Дуран разочаровывает?
— Естественно, мы ждали от него большего. Все мы ждали большего. Но это игрок нашей команды, мы на него рассчитывали, выпускали, хотели, чтобы он добавил нам в атаке, — приводит слова де Оливейры Legalbet.

Дуран провёл девять матчей за «Зенит» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола (оба — с пенальти).

Материалы по теме
Официально
Джон Дуран покинул расположение «Зенита», клуб сделал заявление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android