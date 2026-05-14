«Мы ждали от него большего». Тренер «Зенита» — о Дуране

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о выступлении нападающего команды Джона Дурана. Колумбиец играл за сине-бело-голубых на правах аренды из саудовского «Аль-Насра».

— Была статистика, что в одном из матчей Дуран пробежал меньше Латышонка.

— Мы уже говорили на эту тему. Там была немного другая специфика. Он тогда сыграл только тайм, поэтому немного по-другому нужно считать.

— Дуран разочаровывает?

— Естественно, мы ждали от него большего. Все мы ждали большего. Но это игрок нашей команды, мы на него рассчитывали, выпускали, хотели, чтобы он добавил нам в атаке, — приводит слова де Оливейры Legalbet.

Дуран провёл девять матчей за «Зенит» в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола (оба — с пенальти).