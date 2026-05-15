Капитан молодёжной сборной Франции сменит спортивное гражданство после непопадания на ЧМ

18-летний полузащитник «Лилля» и капитан сборной Франции до 21 года Айюб Буадди принял решение выступать за Марокко после непопадания в заявку национальной команды Франции на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, Буадди попадёт в итоговый состав Марокко на турнир в США, Канаде и Мексике.

Буадди выступал за молодёжные сборные Франции разных возрастов. В составе команды U21 он провёл 10 матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 41 игру за «Лилль» во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока равняется € 50 млн.

