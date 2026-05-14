Дешам объяснил, почему вызвал в сборную Франции на ЧМ Лакруа и Матета, но не Камавинга

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил, почему он вызвал на чемпионат мира 2026 года футболистов «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа и Жан-Филиппа Матета, но не включил в заявку полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга.
«В марте он [Лакруа] показал себя очень хорошо. Он способен играть как на левом, так и на правом фланге обороны. Мне нужно было три варианта на каждую позицию [а не по три игрока на позицию]. В полузащите у нас пять футболистов, за исключением Камавинга. Все они могут выходить слева или справа. Все они они способны сыграть в стартовом составе.
В атаке Матета показал себя очень эффективно как в нашей команде, так и в своём клубе. У него другой стиль игры, который может нам понадобиться в какой-то момент», — приводит слова Дешама RMC Sport.
