Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам объяснил, почему вызвал в сборную Франции на ЧМ Лакруа и Матета, но не Камавинга

Дешам объяснил, почему вызвал в сборную Франции на ЧМ Лакруа и Матета, но не Камавинга
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил, почему он вызвал на чемпионат мира 2026 года футболистов «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа и Жан-Филиппа Матета, но не включил в заявку полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга.

«В марте он [Лакруа] показал себя очень хорошо. Он способен играть как на левом, так и на правом фланге обороны. Мне нужно было три варианта на каждую позицию [а не по три игрока на позицию]. В полузащите у нас пять футболистов, за исключением Камавинга. Все они могут выходить слева или справа. Все они они способны сыграть в стартовом составе.

В атаке Матета показал себя очень эффективно как в нашей команде, так и в своём клубе. У него другой стиль игры, который может нам понадобиться в какой-то момент», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Материалы по теме
«Могу представить его разочарование». Дешам — о невызове Камавинга в сборную Франции на ЧМ

Топ-5 легенд футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android