Дешам объяснил, почему вызвал в сборную Франции на ЧМ Лакруа и Матета, но не Камавинга

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил, почему он вызвал на чемпионат мира 2026 года футболистов «Кристал Пэлас» Максанса Лакруа и Жан-Филиппа Матета, но не включил в заявку полузащитника мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга.

«В марте он [Лакруа] показал себя очень хорошо. Он способен играть как на левом, так и на правом фланге обороны. Мне нужно было три варианта на каждую позицию [а не по три игрока на позицию]. В полузащите у нас пять футболистов, за исключением Камавинга. Все они могут выходить слева или справа. Все они они способны сыграть в стартовом составе.

В атаке Матета показал себя очень эффективно как в нашей команде, так и в своём клубе. У него другой стиль игры, который может нам понадобиться в какой-то момент», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Топ-5 легенд футбола: