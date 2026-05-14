Аршавин: у «Оренбурга» ничтожно мало шансов в матче с «Краснодаром»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что «Краснодар» будет безоговорочным фаворитом в матче 30‑го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча запланирована на 17 мая в Краснодаре, начало — в 18:00 мск.

«Краснодар» точно начнёт боевым составом. Я не вижу проблемы, в чемпионате остался один матч, а Суперфинал Кубка России — только через неделю. Я считаю, что у «Оренбурга» ничтожно мало шансов во встрече с «Краснодаром», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Перед последним туром «Краснодар» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 63 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Оренбург» располагается на 11‑м месте с 29 очками.

