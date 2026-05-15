Аршавин: «Зенит» точно увезёт как минимум ничью, а скорее всего, победит «Ростов»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что у «Ростова» мало шансов обыграть петербургский клуб в 30‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена». Сине-бело-голубые с 65 очками занимают первую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар», который находится на втором месте, на два очка. «Ростов» располагается на 10‑й строчке, команда заработала 33 очка.

«У «Ростова» минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока «Зенита», и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но «Зенит» надёжно сыграет и точно увезёт как минимум ничью, а скорее всего, победит», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли не смог реализовать выход один на один на 85‑й минуте встречи 29‑го тура с московским «Динамо». В компенсированное ко второму тайму время бело-голубые забили победный мяч, завершив игру со счётом 2:1.