Аршавин: «Зенит» точно увезёт как минимум ничью, а скорее всего, победит «Ростов»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин заявил, что у «Ростова» мало шансов обыграть петербургский клуб в 30‑м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена». Сине-бело-голубые с 65 очками занимают первую строчку в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар», который находится на втором месте, на два очка. «Ростов» располагается на 10‑й строчке, команда заработала 33 очка.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«У «Ростова» минимальный шанс. Если только дух Боселли вселится в каждого игрока «Зенита», и они будут промахиваться и не забивать. Хотя необязательно, что будет много моментов, но «Зенит» надёжно сыграет и точно увезёт как минимум ничью, а скорее всего, победит», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

11 мая нападающий «Краснодара» Хуан Боселли не смог реализовать выход один на один на 85‑й минуте встречи 29‑го тура с московским «Динамо». В компенсированное ко второму тайму время бело-голубые забили победный мяч, завершив игру со счётом 2:1.

