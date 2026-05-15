Дуран досрочно расторг с «Зенитом» арендное соглашение — Капера

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран договорился о досрочном расторжении арендного соглашения с «Зенитом». С грядущего понедельника форвард будет тренироваться в расположении сборной Колумбии в Медельине. Футболист намерен побороться за место в национальной команде на чемпионате мира 2026 года после того, как был включён в расширенный состав. Об этом сообщает журналист Хулиан Капера на странице в социальной сети X.

По информации источника, несмотря на контракт с «Аль-Насром», Дуран намерен найти новый клуб в Европе после мирового первенства.

Ранее санкт-петербургский клуб объявил, что футболист покинул расположение сине-бело-голубых в связи с личными обстоятельствами. Подчёркивалось, что о возвращении нападающего в команду будет объявлено дополнительно.

«Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля. Арендное соглашение действует до конца сезона-2025/2026. За сине-бело-голубых Дуран провёл девять матчей, где забил два гола.

