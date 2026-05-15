Футболист «Брайтона» и сборной Японии Каору Митома может пропустить ЧМ-2026 из-за травмы

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер высказался о травме защитника команды и сборной Японии Каору Митомы, предположив, что футболист может пропустить чемпионат мира 2026 года.

Каору Митома был вынужден покинуть поле из-за предполагаемой травмы подколенного сухожилия в матче с «Вулверхэмптоном» (3:0). Вы сказали, что вам потребуется больше информации после обследования. Очевидно, что это происходит в решающий момент для клуба, но это также может повлиять на его место в составе сборной Японии на чемпионате мира. Можете ли вы предоставить обновлённую информацию?
– Что касается нас, он пропустит следующие две игры. Что касается чемпионата мира, я пока не уверен. Мы поддерживаем связь с Японской футбольной ассоциацией и должны принять решение вместе. Нам действительно нужно набраться терпения в связи с этой травмой. Мы не можем назвать чёткий график или гарантировать, когда он будет готов. Это очень печально для Каору, потому что он был в хорошей форме и оказал большое влияние на наши выступления. Мы должны уважать его частную жизнь и заботиться о его здоровье. Это действительно неприятная ситуация, – приводит слова Хюрцелера официальный сайт «Брайтона».

В нынешнем сезоне Митома провёл 27 встреч за клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Звёзды травмируются перед ЧМ — недавно вылетели ещё пятеро. Кто успеет восстановиться?
