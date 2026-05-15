«Низшая точка». Шнякин — о матче «Реал» — «Овьедо» и свисте фанатов в адрес Мбаппе

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился впечатлениями от матча мадридского «Реала» с «Овьедо» в 36-м туре Ла Лиги и свиста болельщиков «сливочных» в адрес нападающего хозяев Килиана Мбаппе. Фанаты «Королевского клуба» освистали француза перед началом игры, во время его выхода на замену на 69-й минуте и при его касаниях мяча.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Вау. Последняя команда Ла Лиги создаёт моменты на поле «Реала», а вышедшего на замену Мбаппе, главную звезду «Мадрида», свои фаны уверенно освистывают на фоне скандалов и бестрофейного сезона. Низшая точка за последние годы. Перезагружаться надо, конечно.

P. S. Хотя не удивлюсь, если саркастически улыбающийся Килиан успеет воткнуть», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

