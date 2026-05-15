«Реал» обыграл «Овьедо» в матче Ла Лиги, Мбаппе вышел на 69-й минуте и сделал ассист

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Овьедо». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В конце первого тайма счёт открыл форвард «сливочных» Гонсало Гарсия. На 69-й минуте на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе. На 80-й минуте полузащитник Джуд Беллингем с передачи Мбаппе укрепил преимущество мадридской команды.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании. В активе «Королевского клуба» 80 набранных очков в 36 встречах. «Овьедо» располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 29 очков и досрочно вылетела из Примеры.

