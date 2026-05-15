Реал Мадрид — Овьедо, результат матча 15 мая 2026, счет 2:0, 36-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Реал» обыграл «Овьедо» в матче Ла Лиги, Мбаппе вышел на 69-й минуте и сделал ассист
Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались мадридский «Реал» и «Овьедо». Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

В конце первого тайма счёт открыл форвард «сливочных» Гонсало Гарсия. На 69-й минуте на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе. На 80-й минуте полузащитник Джуд Беллингем с передачи Мбаппе укрепил преимущество мадридской команды.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании. В активе «Королевского клуба» 80 набранных очков в 36 встречах. «Овьедо» располагается на последнем, 20-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 29 очков и досрочно вылетела из Примеры.

Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Мбаппе и других игроков «Реала» освистали болельщики перед встречей с «Овьедо»

