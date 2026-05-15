Полузащитник «Рубина» Швец приступил к тренировкам с командой после травмы «крестов»

Полузащитник «Рубина» Антон Швец присоединился к тренировкам казанской команды. Ранее хавбек восстанавливался после разрыва крестообразной связки колена.

«Сегодня Антон Швец приступил к тренировкам в общей группе после тяжёлой травмы и реабилитации. Команда встретила как полагается – через коридор. С возвращением, Антон!» – сообщает телеграм-канал красно-зелёных.

Антон Швец является воспитанником тбилисского «Динамо», московских ЦСКА и «Спартака», а также испанской «Сарагосы». Предыдущим клубом хавбека был «Ахмат», за который тот выступал с 2017 года, к казанской команде он присоединился в сентябре 2025 года. В двух матчах за казанцев Швец отдал одну голевую передачу.

