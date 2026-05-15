Беллингем извинился перед болельщиками «Реала» после гола в ворота «Овьедо»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем извинился перед болельщиками «сливочных» после гола в ворота «Овьедо» на 80-й минуте матча 36-го тура Ла Лиги (2:0). Перед началом игры некоторые фанаты испанского гранда освистали игроков своей команды, вышедших на разминку.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

В 35-м туре Ла Лиги «Реал» уступил «Барселоне» со счётом 0:2, что позволило сине-гранатовым досрочно стать чемпионами Испании. Также ранее стало известно о драке между полузащитниками «сливочных» Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Беллингем принял участие в 26 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами.

