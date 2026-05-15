Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» гарантировал второе место в Ла Лиге за два тура до конца сезона

«Реал» гарантировал второе место в Ла Лиге за два тура до конца сезона
Комментарии

Мадридский «Реал» гарантировал себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026 после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура испанского чемпионата.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

В текущем сезоне «Барселона» досрочно завоевала титул чемпиона, набрав 91 очко и возглавив таблицу. Мадридский клуб занимает второе место с 80 очками. В топ-4 также находятся «Вильярреал», набравший 69 очков, и мадридский «Атлетико» с 66 очками.

Матч между «Реалом» и «Овьедо» прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главным арбитром встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

В оставшихся двух турах Ла Лиги «Реал» сыграет с «Севильей» 17 мая и «Атлетиком» из Бильбао 23 мая.

Материалы по теме
Килиан Мбаппе прокомментировал попадание в состав сборной Франции на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android