«Реал» гарантировал второе место в Ла Лиге за два тура до конца сезона

Мадридский «Реал» гарантировал себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026 после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура испанского чемпионата.

В текущем сезоне «Барселона» досрочно завоевала титул чемпиона, набрав 91 очко и возглавив таблицу. Мадридский клуб занимает второе место с 80 очками. В топ-4 также находятся «Вильярреал», набравший 69 очков, и мадридский «Атлетико» с 66 очками.

Матч между «Реалом» и «Овьедо» прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главным арбитром встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.

В оставшихся двух турах Ла Лиги «Реал» сыграет с «Севильей» 17 мая и «Атлетиком» из Бильбао 23 мая.