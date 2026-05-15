«Реал» гарантировал второе место в Ла Лиге за два тура до конца сезона
Поделиться
Мадридский «Реал» гарантировал себе второе место в турнирной таблице Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026 после победы над «Овьедо» (2:0) в матче 36-го тура испанского чемпионата.
Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44' 2:0 Беллингем – 80'
В текущем сезоне «Барселона» досрочно завоевала титул чемпиона, набрав 91 очко и возглавив таблицу. Мадридский клуб занимает второе место с 80 очками. В топ-4 также находятся «Вильярреал», набравший 69 очков, и мадридский «Атлетико» с 66 очками.
Матч между «Реалом» и «Овьедо» прошёл на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Главным арбитром встречи выступил Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа.
В оставшихся двух турах Ла Лиги «Реал» сыграет с «Севильей» 17 мая и «Атлетиком» из Бильбао 23 мая.
Комментарии
- 15 мая 2026
-
01:16
-
00:54
-
00:52
-
00:40
-
00:32
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 14 мая 2026
-
23:49
-
23:43
-
23:33
-
23:31
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
22:58
-
22:46
-
22:45
-
22:38
-
22:29
-
22:26
-
22:15
-
22:10
-
22:02
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:37