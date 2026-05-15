Мбаппе — о поездке в Италию во время травмы: я не единственный игрок, покинувший Испанию

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал свою поездку в Италию в период восстановления от травмы. Ранее СМИ сообщали, что француз проводил время в Италии вместе с девушкой. Подчёркивалось, что не все игроки «Королевского клуба» положительно отнеслись к подобному поведению форварда.

«У меня было разрешение клуба, и я был не единственным футболистом, покинувшим Испанию», — сказал Мбаппе после матча с «Овьедо».

Напомним, с апреля 27-летний нападающий восстанавливался после мышечного повреждения. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и семью результативными передачами.

