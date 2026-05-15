Форвард «Реала» Килиан Мбаппе: почему я не играл? Спросите у тренера

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе, который вернулся в состав команды после травмы, ответил на вопрос, почему он не принимал участия в последних двух встречах мадридского клуба. Ранее сообщалось, что из-за травмы он пропустил игры с «Эспаньолом» и «Барселоной» в чемпионате Испании. В последнем матче с «Овьедо» (2:0) форвард вышел на поле на 69-й минуте встречи.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Я на 100% в форме и готов играть. Почему я не играл? Спросите у тренера», – приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.

