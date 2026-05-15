Мбаппе: Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвёртый нападающий

Мбаппе: Арбелоа сказал мне, что сейчас я четвёртый нападающий
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своём статусе в команде после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (2:0). Форвард вышел на поле на 69-й минуте встречи.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Я был готов выйти в старте, но Арбелоа сказал мне, что сейчас я — четвёртый нападающий. Ничего страшного, нужно принимать решения тренера. Я буду работать ещё усерднее», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.

