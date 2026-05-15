Тренер «Реала» Арбелоа — о словах Мбаппе: я не мог сказать ему, что он четвёртый форвард

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова нападающего Килиана Мбаппе, который после матча 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» заявил, что тренер сказал ему, что он четвёртый нападающий.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Я бы хотел, чтобы у меня было четыре нападающих, но у меня их нет. Даже не знаю, что вам ответить, потому что у меня нет четырёх форвардов и я никогда не говорил ему ничего подобного. Видимо, он меня неправильно понял. Я ни в какой момент не мог сказать ему, что он четвёртый нападающий», — приводит слова Арбелоа Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.

