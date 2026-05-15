Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не должен выходить в старте». Арбелоа — об игровом времени Мбаппе в матче с «Овьедо»

«Не должен выходить в старте». Арбелоа — об игровом времени Мбаппе в матче с «Овьедо»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объяснил, почему принял решение не выпускать нападающего Килиана Мбаппе в старте в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (2:0). Форвард вышел на замену на 69-й минуте встречи.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Для меня очевидно, что игрок, который ещё четыре дня назад не мог даже попасть в заявку на встречу, не должен был сегодня выходить в старте. Тем более что это не финал и не матч жизни и смерти. К тому же, как мне кажется, Гонсало отлично поработал, а впереди у нас была ещё игра в воскресенье, где, как я ему и сказал, он наверняка будет основным нападающим. И спустя семь дней он снова, скорее всего, будет игроком стартового состава», — приводит слова Арбелоа Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.

Материалы по теме
Болельщики «Реала» освистали Мбаппе! Но президенту Пересу досталось сильнее
Болельщики «Реала» освистали Мбаппе! Но президенту Пересу досталось сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android