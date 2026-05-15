«Не должен выходить в старте». Арбелоа — об игровом времени Мбаппе в матче с «Овьедо»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа объяснил, почему принял решение не выпускать нападающего Килиана Мбаппе в старте в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (2:0). Форвард вышел на замену на 69-й минуте встречи.

«Для меня очевидно, что игрок, который ещё четыре дня назад не мог даже попасть в заявку на встречу, не должен был сегодня выходить в старте. Тем более что это не финал и не матч жизни и смерти. К тому же, как мне кажется, Гонсало отлично поработал, а впереди у нас была ещё игра в воскресенье, где, как я ему и сказал, он наверняка будет основным нападающим. И спустя семь дней он снова, скорее всего, будет игроком стартового состава», — приводит слова Арбелоа Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.