«Это мнение людей. Никто от этого не умрёт». Мбаппе – о свисте фанатов в свой адрес
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков в свой адрес во время матча 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (2:0).

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Мы не можем изменить мнение разъярённых людей. Это их способ выразить свое мнение, и не стоит принимать это на свой счёт. Меня много раз освистывали. Такова жизнь игрока «Реала» и такого известного человека, как я. Нужно принимать это. Это мнение людей. Никто от этого не умрёт. Нормально, что люди ищут крайних, когда мы не выигрываем. Так происходит во всех клубах», – приводит слова Мбаппе AS.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и семью результативными передачами.

