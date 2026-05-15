«Это мнение людей. Никто от этого не умрёт». Мбаппе – о свисте фанатов в свой адрес
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе отреагировал на свист болельщиков в свой адрес во время матча 36-го тура Ла Лиги с «Овьедо» (2:0).
Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44' 2:0 Беллингем – 80'
«Мы не можем изменить мнение разъярённых людей. Это их способ выразить свое мнение, и не стоит принимать это на свой счёт. Меня много раз освистывали. Такова жизнь игрока «Реала» и такого известного человека, как я. Нужно принимать это. Это мнение людей. Никто от этого не умрёт. Нормально, что люди ищут крайних, когда мы не выигрываем. Так происходит во всех клубах», – приводит слова Мбаппе AS.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 41 голом и семью результативными передачами.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 мая 2026
-
02:37
-
01:59
-
01:44
-
01:27
-
01:16
-
00:54
-
00:52
-
00:40
-
00:32
-
00:25
-
00:22
-
00:21
-
00:16
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 14 мая 2026
-
23:49
-
23:43
-
23:33
-
23:31
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
22:58
-
22:46
-
22:45
-
22:38
-
22:29
-
22:26
-
22:15
-
22:10
-
22:02