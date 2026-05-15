Тренер «Реала» Арбелоа: не жду от своих игроков того, что сам давал им

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от своих футболистов.

«Я не жду от своих игроков того, что сам давал им. Я знаю, как мы, футболисты, устроены. Сейчас я сижу на этом месте, но никто никогда перестаёт быть футболистом. Я прекрасно знаю, что они чувствуют и о чём думают. Особенно игроки такого уровня – с огромными амбициями и большим эго. Я способен понять всё. Я не изменил бы ничего из того, что сказал или сделал, и не отказался бы их защищать», – приводит слова Арбелоа Marca.

«Реал» занимает второе место в чемпионате Испании. В активе «Королевского клуба» 80 набранных очков в 36 встречах.