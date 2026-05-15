«Продолжаю делать то, что считаю нужным». Слот – о работе в «Ливерпуле»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о работе в мерсисайдском клубе.

«Считаю, что в следующем сезоне этот клуб будет в гораздо лучшем положении, чем сейчас. Даже в этом сезоне у нас есть ещё за что бороться. Два месяца назад мы проиграли «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», и именно тогда стало понятно, что мы уже ничего не выиграем. Но мы всё еще можем «выиграть» выход в Лигу чемпионов.

Это первый раз в моей карьере, когда под конец сезона я не борюсь за трофей. Только один раз я оставался без трофеев, так что теперь будет второй такой год. Для меня это будет немного в новинку.

Мы все настолько привыкли к позитивным и негативным отзывам, что если ты не умеешь с этим справляться, то никогда не окажешься в таком клубе, как этот. Это одна из вещей, которые я узнал в этом сезоне: что я довольно хорошо справляюсь с критикой. Я не меняю свое поведение. Я сохраняю ясную голову и продолжаю делать то, что считаю нужным», – приводит слова Слота Daily Mail.

Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году. В первом сезоне под руководством тренера команда стала победителем чемпионата Англии.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 59 очков за 36 матчей.