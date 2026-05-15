Павел Погребняк внесён в базу сайта «Миротворец»*

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк внесён в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Павлу Погребняку 42 года. В составе петербургского «Зенита» он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. В 2018 году нападающий, выступая за «Тосно» из Ленинградской области, завоевал Кубок России. За сборную России Погребняк провёл 33 матча и отметился 8 забитыми мячами.

Последним клубом Погребняка был «Урал», который он покинул в 2021 году.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.