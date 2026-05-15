Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вот что случается, когда ты играешь в глупый футбол». Снейдер — о Камавинга

«Вот что случается, когда ты играешь в глупый футбол». Снейдер — о Камавинга
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался об отсутствии полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга в заявке сборной Франции на ЧМ-2026.

«Честно говоря, я совсем не удивлен. Вот что случается, когда ты играешь в глупый футбол — та красная карточка против «Баварии» стала моментом, когда все изменилось. Талант? Да, у него он есть. Но на этом уровне тебе нужна стабильность, дисциплина, ум. Сейчас у Камавинга этого нет. Дешам прав, выбирая игроков, на которых можно положиться в решающие моменты. Дисциплина важнее потенциала.

Извини, но если ты допускаешь детские ошибки в «Реале», ты не заслуживаешь носить футболку сборной Франции на ЧМ. Пора ему проснуться. Это может стать тем самым пинком, который ему нужен… или концом его международной мечты», — приводит слова Снайдера Ziggo Sport.

В нынешнем сезоне в «Реале» Камавинга принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Полузащитник пропустил 60 дней из-за травм по ходу текущего сезона.

Материалы по теме
Дешам объяснил, почему вызвал в сборную Франции на ЧМ Лакруа и Матета, но не Камавинга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android