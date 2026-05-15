«Вот что случается, когда ты играешь в глупый футбол». Снейдер — о Камавинга

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался об отсутствии полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга в заявке сборной Франции на ЧМ-2026.

«Честно говоря, я совсем не удивлен. Вот что случается, когда ты играешь в глупый футбол — та красная карточка против «Баварии» стала моментом, когда все изменилось. Талант? Да, у него он есть. Но на этом уровне тебе нужна стабильность, дисциплина, ум. Сейчас у Камавинга этого нет. Дешам прав, выбирая игроков, на которых можно положиться в решающие моменты. Дисциплина важнее потенциала.

Извини, но если ты допускаешь детские ошибки в «Реале», ты не заслуживаешь носить футболку сборной Франции на ЧМ. Пора ему проснуться. Это может стать тем самым пинком, который ему нужен… или концом его международной мечты», — приводит слова Снайдера Ziggo Sport.

В нынешнем сезоне в «Реале» Камавинга принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Полузащитник пропустил 60 дней из-за травм по ходу текущего сезона.