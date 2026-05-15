Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа ответил на слова Мбаппе о том, что «Реал» был лучше в первой части сезона

Арбелоа ответил на слова Мбаппе о том, что «Реал» был лучше в первой части сезона
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова французского нападающего Килиана Мбаппе о том, что команда была более структурированной в первой половине сезона.

Испания — Примера . 36-й тур
14 мая 2026, четверг. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 0
Овьедо
Овьедо
1:0 Гарсия – 44'     2:0 Беллингем – 80'    

«Мбаппе и голов в первой половине сезона забивал больше», — приводит слова Арбелоа Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.

После победы в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (2:0) мадридский клуб гарантировал второе место в Ла Лиге за два тура до конца сезона. Победителем чемпионата Испании досрочно стала каталонская «Барселона».

Материалы по теме
Болельщики «Реала» освистали Мбаппе! Но президенту Пересу досталось сильнее
Болельщики «Реала» освистали Мбаппе! Но президенту Пересу досталось сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android