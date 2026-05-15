Арбелоа ответил на слова Мбаппе о том, что «Реал» был лучше в первой части сезона

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа отреагировал на слова французского нападающего Килиана Мбаппе о том, что команда была более структурированной в первой половине сезона.

«Мбаппе и голов в первой половине сезона забивал больше», — приводит слова Арбелоа Yahoo Sports.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.

После победы в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (2:0) мадридский клуб гарантировал второе место в Ла Лиге за два тура до конца сезона. Победителем чемпионата Испании досрочно стала каталонская «Барселона».