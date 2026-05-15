Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» с Ибрагимовым проиграл «Манчестер Сити» в финале молодежного Кубка Англии

«МЮ» с Ибрагимовым проиграл «Манчестер Сити» в финале молодежного Кубка Англии
Комментарии

В четверг, 14 мая, состоялся финал Кубка Англии среди молодежных команд, где встречались в манкунианском дерби «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «горожан».

В составе победителей голы записали на свой счёт Тайрон Самба и Рейган Хески.

У «Манчестер Юнайтед» единственный мяч забил Годвилль Куконки.

Российский полузащитник «МЮ» Амир Ибрагимов отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

Напомним, что 18-летний Ибрагимов попал в расширенную заявку сборной России на товарищеские матчи в мае-июне. Это его дебютный вызов во взрослую национальную команду.

Ранее Ибрагимов выступал за юношеские сборные Англии. Однако недавно Амир принял российское спортивное гражданство.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Материалы по теме
В расширенный состав сборной России попал 18-летний игрок «Манчестер Юнайтед» Ибрагимов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android