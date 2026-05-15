«МЮ» с Ибрагимовым проиграл «Манчестер Сити» в финале молодежного Кубка Англии

В четверг, 14 мая, состоялся финал Кубка Англии среди молодежных команд, где встречались в манкунианском дерби «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «горожан».

В составе победителей голы записали на свой счёт Тайрон Самба и Рейган Хески.

У «Манчестер Юнайтед» единственный мяч забил Годвилль Куконки.

Российский полузащитник «МЮ» Амир Ибрагимов отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

Напомним, что 18-летний Ибрагимов попал в расширенную заявку сборной России на товарищеские матчи в мае-июне. Это его дебютный вызов во взрослую национальную команду.

Ранее Ибрагимов выступал за юношеские сборные Англии. Однако недавно Амир принял российское спортивное гражданство.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.