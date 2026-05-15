Килиан Мбаппе ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала»

«Мне очень хорошо в Мадриде. Зачем мне уезжать?», — приводи слова Мбаппе Marca.

Французский нападающий перешёл в «Реал» летом 2024 года. Контракное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2029 года. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 41 гол и семь результативных передач.

После победы в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Овьедо» (2:0) мадридский клуб гарантировал второе место в Ла Лиге за два тура до конца сезона. Победителем чемпионата Испании досрочно стала каталонская «Барселона».