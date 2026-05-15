«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к нападающему «Реала Сосьедад» — Marca

Английские «Челси» и «Манчестер Юнайтед» присматриваются к нападающему «Реала Сосьедад» Андеру Барренечеа. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, оба клуба АПЛ не хотят тратить слишком много средств на трансферы для игроков ротации, и Барренечеа рассматривается как ключевой вариант для выполнения этой роли.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 34 матчах во всех турнирах за «Реал Сосьедад», в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.