«Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к Джобу Беллингему — TEAMtalk

Английский «Манчестер Юнайтед» возобновил интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джобу Беллингему. Об этом сообщает TEAMtalk.

«Красные дьяволы» проявляли интерес к 20-летнему футболисту прошлым летом после того, как он помог «Сандерленду» выйти в Премьер-лигу через плей-офф Чемпионшипа, но вместо этого он предпочёл последовать пути своего брата — полузащитника мадридского «Реала» и сборной Англии Джудда Беллингема — и перешёл в «Боруссию». Поначалу Беллингем не мог адаптироваться в дортмундском клубе, но впоследствии он достаточно много играл, проведя 44 матча во всех турнирах, что и вызвало интерес «Манчестер Юнайтед», который изучает варианты усиления средней линии.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Комментарии
