Мбаппе ответил на вопрос о драке Вальверде и Тчуамени

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о драке полузащитников команды Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

«Меня там не было, я не могу это подтвердить. Я уехал, не зная, что произошло. У меня была та же информация, что и у вас», — приводит слова Мбаппе Managing Madrid.

В четверг, 7 мая, стало известно о конфликте между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который произошёл во время тренировки и впоследствии перерос в драку в раздевалке. В результате инцидента уругвайский футболист получил рассечение головы и был госпитализирован. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.