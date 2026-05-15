Дядюн заявил, что вся Россия будет болеть за «Ростов» в последнем туре РПЛ

Бывший форвард «Ростова» и «Рубина» Владимир Дядюн поделился ожиданиями от последнего тура чемпионата России.

«В чемпионской гонке я абсолютно нейтрален. Пусть победит сильнейший. Все понимают, что «Краснодар» упустил чемпионство в матче с «Динамо». Теперь всё в руках «Зенита», но за «Ростов» будет болеть вся Россия. Хочется, чтобы произошло чудо. «Ростов» может собраться на одну игру перед отпуском. Нужно хорошо сыграть в первом и последнем матче. И не так важно, кто соперник», — приводит слова Дядюна «РБ Спорт».

В заключительном, 30-м туре чемпионата России определится чемпион страны.

«Зенит» с 65 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Краснодар» идёт на второй строчке с 63 очками. Петербуржцы сыграют на выезде с «Ростовом», а «Краснодар» примет на своём поле «Оренбург». Оба матча состоятся в воскресенье, 17 мая, и начнутся в 18:00 мск.

Для завоевания чемпионского титула клуб из Санкт-Петербурга устроит победа или ничья.