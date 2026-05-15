Александр Григорян назвал команду, которая заслужила вылет из РПЛ
Российский тренер Александр Григорян определил команду, которая заслужила вылет из элиты российского футбола.
«Им это будет неприятно слышать, но «Пари НН» по совокупности заслужил вылет из РПЛ», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».
В матче 29-го тура российского чемпионата «Пари НН» на своём поле встречался с ЦСКА и уступил со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44' 1:1 Козлов – 89' 1:2 Фиров – 90'
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет
«Пари НН» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в зоне прямого вылета, отставая от махачкалинского «Динамо» на три балла. В воскресенье, 17 мая, нижегородская команда сыграет на выезде с казанским «Рубином», а махачкалинское «Динамо» примет «Спартак».
