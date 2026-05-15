«Челси» не продаст Педро «Барселоне» — Daily Mail

Нападающий лондонского «Челси» Жоао Педро не будет продан в испанскую «Барселону», информирует Daily Mail.

Накануне появилась информация о том, что сине-гранатовые связались с представителями и агентством бразильского футболиста и предложили осуществить трансфер за сумму в € 70 млн.

Как информирует источник, «Челси» отнёсся к данному предложению флегматично — клуб не только не хочет продавать форварда в Испанию, но и сделал Педро одним из «неприкосновенных» игроков, продажу которых лондонцы абсолютно исключают грядущим летом.

У «Челси» нет никакого интереса к такого рода переговорам — лондонский клуб помышляет об усилении своего состава, а не об ослаблении.

В текущем сезоне Педро принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение форварда с командой рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 75 млн.