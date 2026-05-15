Григорян: игроки «Спартака» будут костьми ложиться ради бронзы

Российский тренер Александр Григорян высказался о приоритетах московского «Спартака» на финише сезона.

«Игроки «Спартака» будут костьми ложиться ради бронзы. Они не будут экономить силы на Суперфинал Кубка России», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

После 29 матчей чемпионата России «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Отставание от идущего третьим «Локомотива» составляет два очка.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». Также красно-белым предстоит встретиться в Суперфинале Кубка России с «Краснодаром». Этот матч состоится 24 мая и пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.