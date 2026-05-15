Финал плей-офф Чемпионшипа могут отложить или отменить из-за шпионского скандала — EFL

Из-за шпионского скандала финал плей-офф Чемпионшипа может быть отложен или отменён вовсе, сообщает сайт Английской футбольной лиги (EFL).

Ранее стало известно, что аналитик по производительности «Саутгемптона» был пойман на записи тренировки «Мидлсбро» и фотографировании тактики перед первой встречей команд в плей-офф турнира. По итогам двух игр «Саутгемптон» обыграл «Мидлсбро» (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна сыграть за выход в АПЛ против «Халла».

«Слушание независимой дисциплинарной комиссии состоится не позднее вторника, 19 мая. Точная дата пока обсуждается и, как ожидается, будет подтверждена в ближайшее время. Комиссия вынесет своё решение как можно скорее после рассмотрения соответствующих материалов и доказательств.

Поскольку разбирательство проводится независимой дисциплинарной комиссией, EFL не контролирует предлагаемый график. Тем не менее EFL продолжает строить планы, исходя из того, что финал плей-офф Чемпионшипа состоится, как и было запланировано, в субботу, 23 мая.

Однако болельщики должны учитывать, что результаты дисциплинарного разбирательства могут привести к изменениям в расписании матчей.

У EFL есть ряд запасных сценариев в случае необходимости, включая рассмотрение возможности обжалования решения, если это потребуется», – говорится в официальном заявлении EFL.

Отметим, что существует вероятность, что «Саутгемптон» вообще будет исключён из плей-офф и лишён возможности выйти в английскую Премьер-лигу. Если «святым» повезёт больше, но независимая комиссия не успеет вынести свой вердикт до 23 мая, финал может быть перенесён или по времени, или по месту, потому что в конце мая и начале июня на «Уэмбли» очень плотный календарь мероприятий.