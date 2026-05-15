Гордон и «Бавария» согласовали условия личного контракта — talkSPORT

«Бавария» достигла принципиальной договорённости о переходе нападающего «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордона, информирует talkSPORT.

По данным источника, теперь предстоят переговоры о трансфере 25-летнего футболиста уже между командами. Ожидается, что переход состоится в летнее трансферное окно. Английский клуб намерен выручить за Гордона около € 85 млн.

Гордон выступает за «Ньюкасл Юнайтед» с января 2023 года. Его соглашение рассчитано до 1 июля 2030 года. До этого контракт продлевали в октябре 2024 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 60 млн.

В текущем сезоне в 46 матчах нападающий забил 17 голов и отдал пять результативных передач.