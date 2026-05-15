Андрей Аршавин определил сильные и слабые стороны «Спартака»

Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал сильные и слабые стороны «Спартака».

«Зобнин очень классно играет и хорошо проводит эту весну. Мне кажется, в последний раз он так играл во время чемпионата мира в России в 2018 году. Плюс Карседо перевёл Литвинова в опорную зону. Все другие тренеры ёрзали туда‑сюда, но в итоге скатывались к решению, что Литвинов будет играть центрального защитника.

У «Спартака» есть проблема с нападающими. Хотя я считаю Угальде хорошим форвардом, но у него тоже были отрезки, когда он не забивал. Ещё я вижу проблему в расположении Жедсона. Карседо ставит его правым или левым защитником, но это точно вдолгую не прокатит. Да и не думаю, что Жедсон этим доволен. Нужно будет искать ему позицию в середине поля, а её как таковой и нет. Потому что Маркиньос слева хорош, Солари справа тоже вписывается в стилистику, в центре — Умяров и Литвинов, плюс Барко. Как быть Жедсону, когда места‑то нет?

Но в целом у «Спартака» игра вяжется. То есть ребята комбинационно играют. Понятно, что в каком‑то матче лучше, в каком‑то хуже, но комбинации проходят. Пока работа проделана хорошая, «Спартак» неплохо проводит весну. Для меня они фавориты Кубка России в финале с «Краснодаром», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ с 51 очком, отставая от идущего третьим «Локомотива» на два балла.