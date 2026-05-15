Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин определил сильные и слабые стороны «Спартака»

Андрей Аршавин определил сильные и слабые стороны «Спартака»
Комментарии

Заместитель председателя правления петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал сильные и слабые стороны «Спартака».

«Зобнин очень классно играет и хорошо проводит эту весну. Мне кажется, в последний раз он так играл во время чемпионата мира в России в 2018 году. Плюс Карседо перевёл Литвинова в опорную зону. Все другие тренеры ёрзали туда‑сюда, но в итоге скатывались к решению, что Литвинов будет играть центрального защитника.

У «Спартака» есть проблема с нападающими. Хотя я считаю Угальде хорошим форвардом, но у него тоже были отрезки, когда он не забивал. Ещё я вижу проблему в расположении Жедсона. Карседо ставит его правым или левым защитником, но это точно вдолгую не прокатит. Да и не думаю, что Жедсон этим доволен. Нужно будет искать ему позицию в середине поля, а её как таковой и нет. Потому что Маркиньос слева хорош, Солари справа тоже вписывается в стилистику, в центре — Умяров и Литвинов, плюс Барко. Как быть Жедсону, когда места‑то нет?

Но в целом у «Спартака» игра вяжется. То есть ребята комбинационно играют. Понятно, что в каком‑то матче лучше, в каком‑то хуже, но комбинации проходят. Пока работа проделана хорошая, «Спартак» неплохо проводит весну. Для меня они фавориты Кубка России в финале с «Краснодаром», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ с 51 очком, отставая от идущего третьим «Локомотива» на два балла.

Материалы по теме
Григорян: игроки «Спартака» будут костьми ложиться ради бронзы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android