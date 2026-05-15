Расписание матчей 37-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 15 мая, матчем «Астон Вилла» — «Ливерпуль» стартует 37-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 37-го тура АПЛ (время московское):
15 мая, пятница:
22:00. «Астон Вилла» — «Ливерпуль».
17 мая, воскресенье:
14:30. «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»;
17:00. «Эвертон» — «Сандерленд»;
17:00. «Брентфорд» — «Кристал Пэлас»;
17:00. «Лидс Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион»;
17:00. «Вулверхэмптон» — «Фулхэм»;
19:30. «Ньюкасл Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед».
18 мая, понедельник:
22:00. «Арсенал» — «Бёрнли».
19 мая, вторник:
21:30. «Борнмут» — «Манчестер Сити»;
22:15. «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур».
Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 79 очков за 36 матчей.