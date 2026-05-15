Сборная Японии объявила состав на чемпионат мира 2026 года

Сборная Японии в социальных сетях опубликовала состав игроков на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике.

Состав сборной Японии на ЧМ-2026:

Вратари: Томоки Хаякава («Касима Антлерс»), Кейсуке Осако («Санфречче Хиросима»), Дзион Судзуки («Парма»).

Защитники: Юто Нагатомо («Токио»), Сого Танигути («Сент-Трюйден»), Коу Итакура («Аякс»), Цуёси Ватанабэ («Фейеноорд»), Такэхиро Томиясу («Аякс»), Хироки Ито («Бавария»), Аюму Секо («Гавр»), Юкинари Сугавара («Вердер»), Дзюнносукэ Судзуки («Копенгаген»).

Полузащитники и нападающие: Ватару Эндо («Ливерпуль»), Дзюня Ито («Генк»), Даити Камада («Кристал Пэлас»), Коки Огава («НЕК Неймеген»), Дайдзэн Маэда («Селтик»), Рицу Доан («Айнтрахт»), Аясэ Уэда («Фейеноорд»), Ао Танака («Лидс Юнайтед»), Кэито Накамура («Реймс»), Каисю Сано («Майнц»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юито Судзуки («Фрайбург»), Кэнто Сиогаи («Вольфсбург»), Кэисукэ Гото («Сент-Трюйден»).