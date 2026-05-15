Орлов выделил решение Семака, которое может привести «Зенит» к чемпионству

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов обозначил решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которое может привести команду к чемпионскому титулу. Он выделил выход опытного Александра Ерохина во втором тайме матча с «Сочи». Именно этот игрок забил второй гол «Зенита», благодаря чему сине-бело-голубые добыли победу со счётом 2:1 и вырвались на первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

«Ерохин — палочка-выручалочка. Говорят, что Семака пора убирать. Но он же выпустил Ерохина. Он же мог Джона Джона выпустить», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».