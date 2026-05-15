Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов выделил решение Семака, которое может привести «Зенит» к чемпионству

Орлов выделил решение Семака, которое может привести «Зенит» к чемпионству
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов обозначил решение главного тренера «Зенита» Сергея Семака, которое может привести команду к чемпионскому титулу. Он выделил выход опытного Александра Ерохина во втором тайме матча с «Сочи». Именно этот игрок забил второй гол «Зенита», благодаря чему сине-бело-голубые добыли победу со счётом 2:1 и вырвались на первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
0:1 Фёдоров – 31'     1:1 Энрике – 59'     2:1 Ерохин – 84'    

«Ерохин — палочка-выручалочка. Говорят, что Семака пора убирать. Но он же выпустил Ерохина. Он же мог Джона Джона выпустить», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Материалы по теме
Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи
Кому чаще везет в 30-м туре РПЛ — «Краснодару» или «Зениту»? Сравниваем статистику и матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android