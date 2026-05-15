Александр Бубнов: не верю, что «Ростов» обыграет «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Ростову» не удастся выиграть у «Зенита» в матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона. В случае, если сине-бело-голубые не потеряют очки в матче с жёлто-синими, они станут чемпионами страны. После 29 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на два очка.

«Я не верю. Как раз если верю, что «Краснодар» выиграет [свой матч], то не верю, что «Ростов» выиграет у «Зенита». Тем более что «Зенит» устраивает ничья. Нет, что касается мотивации, то там будут мотивированные игроки. Тот же Чистяков», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».