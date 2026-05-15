Рапопорт: Соболев не Дзюба, но свой труд в скорое чемпионство «Зенита» он вложил

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт высказался о нападающих сине-бело-голубых Джоне Дуране и Александре Соболеве.

«Дуран ничем себя не проявил в «Зените». Ставку сделали на Соболева, а Джон остался на подхвате, но к этому он не привык. Возможно, он парень способный и талантливый, но это не его команда и сезон. Думаю, в клубе его больше не будет.

Нельзя говорить, что благодаря ему раскрылся Соболев. Александр — способный и интересный игрок, но особенности его характера не позволили играть ему в «Спартаке», там тоже потеряли с его уходом. У него есть определённый уровень мастерства, но ему требовалось время, чтобы в него поверили партнёры. Соболев — игрок одного касания, ему нужны подачи, тогда он может себя проявлять. А в такой «Зенит», который играл в контроль мяча, он не всегда вписывался, но в концовке сезона друг друга почувствовали и он реализовал ряд моментов.

Хотя это ни о чём не говорит — Соболев не Дзюба. Артём пришёл в сложный момент, я не очень верил, что он себя проявит, но он сделал это. Но Дзюба до сих пор играет. И, помимо скидок головой, он может и отдать, и за мяч зацепиться. Но всё-таки я надеюсь, что «Зенит» будет чемпионом, а Соболев тоже вложил свой труд в это чемпионство», — сказал Рапопорт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.